В Сербии пообещали не вводить санкции против России

Администрация президента Сербии не рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Ненад Попович в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, Сербия остается единственным государством Европы, не присоединившимся к санкционной политике против России. Министр подчеркнул, что такая позиция вызывает регулярное внешнее давление, однако Белград не намерен пересматривать свой курс.

«Уже четвертый год мы единственная страна, которая не ввела санкции против Российской Федерации — единственная страна в Европе. И конечно, из-за этого — постоянные угрозы по всем направлениям работы, которую мы ведем ежедневно. Но политика президента Вучича, политика правительства Республики Сербии — мы никогда не введем санкции против братской России. Это в интересах и сербов, и России», — заявил Попович.

Попович отметил, что достигнутые ранее договоренности между руководством двух стран обеспечивают Сербии выгодные условия в энергетической сфере. В частности, республика получает российский газ по самой низкой цене на европейском рынке и располагает стабильными поставками.

Между тем 23 апреля Европейский союз утвердил 20-й пакет санкций против России. В его рамках предусмотрена возможность полного запрета на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, ограничения распространились на операции с двадцатью российскими банками.

В санкционный список также включили ряд физических и юридических лиц, среди которых исполнитель Тимур Юнусов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также Московский физико-технический институт.

