«Мама волновалась»: Банифатов прокомментировал слухи о свадьбе с Карпович

Евгений Банифатов не подтвердил роман с Мирославой Карпович

Актер Евгений Банифатов ответил на вопросы, касающиеся его свадьбы со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Он стал гостем программы на федеральном канале.

В середине апреля в СМИ появились слухи, что актриса выходит замуж за своего партнера по спектаклю «Мастер и Маргарита». Однако позже сама Карпович опровергла эту новость. На шоу же речь зашла о тещах, которые вкусно готовят.

«Жень, ты готов жить с тещей?» — спросил актера ведущий.

«Если бы она была», — ответил загадочно Евгений Банифатов.

Такое внимание общественности к его личной жизни очень смутили актера. Он сказал, что его мама была в шоке от новостей о нем в прессе.

«Мама волновалась. У меня был перелет с Камчатки в Москву, за эти девять часов новость разлетелась в момент», — сказал он про новость о помолвке с Карпович.

Мама Евгения стала расспрашивать его и удивилась, почему он не рассказал ей о свадьбе. Актер заверил родительницу, что ничего от нее не скрывал. У него есть на данный момент девушка, но нечто более серьезное, судя по всему, пока не планируется. При этом имя своей возлюбленной Банифатов уточнять не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карпович рассказала про свадьбу с Банифатовым. Актриса отметила, что обязательно поделится с поклонниками новостями, если вдруг решит выйти замуж.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.