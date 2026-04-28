«Мама волновалась»: Банифатов прокомментировал слухи о свадьбе с Карпович

Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Ранее в СМИ активно писали о помолвке актера и звезды сериала «Папины дочки».

Евгений Банифатов про роман с Мирославой Карпович

Евгений Банифатов не подтвердил роман с Мирославой Карпович

Актер Евгений Банифатов ответил на вопросы, касающиеся его свадьбы со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Он стал гостем программы на федеральном канале.

В середине апреля в СМИ появились слухи, что актриса выходит замуж за своего партнера по спектаклю «Мастер и Маргарита». Однако позже сама Карпович опровергла эту новость. На шоу же речь зашла о тещах, которые вкусно готовят.

«Жень, ты готов жить с тещей?» — спросил актера ведущий.

«Если бы она была», — ответил загадочно Евгений Банифатов.

Такое внимание общественности к его личной жизни очень смутили актера. Он сказал, что его мама была в шоке от новостей о нем в прессе.

«Мама волновалась. У меня был перелет с Камчатки в Москву, за эти девять часов новость разлетелась в момент», — сказал он про новость о помолвке с Карпович.

Мама Евгения стала расспрашивать его и удивилась, почему он не рассказал ей о свадьбе. Актер заверил родительницу, что ничего от нее не скрывал. У него есть на данный момент девушка, но нечто более серьезное, судя по всему, пока не планируется. При этом имя своей возлюбленной Банифатов уточнять не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карпович рассказала про свадьбу с Банифатовым. Актриса отметила, что обязательно поделится с поклонниками новостями, если вдруг решит выйти замуж.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

14:07
Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции
13:59
Одного погибшего нашли после схода лавины на руднике в Бурятии
13:57
Набиуллина: в истории современной России не было такого дефицита рабочей силы
13:51
«Выгодно»: Решетников объяснил, зачем России нужна миграция
13:46
Серка Болат свободен? Актер Керем Бюрсин и его девушка спровоцировали слухи о расставании
13:40
«Эффект Долиной»: в Госдуме предложили решение проблемы мошенничества

Сейчас читают

«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней
Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео