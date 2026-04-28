«Россети» устраняют последствия циклона в регионах РФ

София Головизнина Журналист

Специалисты работают, несмотря на сложные метеоусловия.

Энергетики «Россетей» продолжают круглосуточные работы по ликвидации последствий циклона в северо-западных и центральных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети» в своем канале в «Макс».

По данным компании, после технологических нарушений, вызванных снегопадом и сильным ветром, полностью восстановлена работа основной сети в Тульской и Самарской областях, где продолжается отработка индивидуальных заявок. Более 80% потребителей, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды, уже подключены в Псковской, Ленинградской, Калужской и Рязанской областях.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Вологодской областях. В Московской области аварийно-восстановительные работы ведутся в активном режиме. Также 28 апреля в связи с резким ухудшением погодных условий необходимые мероприятия проводят энергетики в Архангельской области.

Специалисты продолжают восстановление электроснабжения в непрерывном режиме, несмотря на сложную метеообстановку. В ходе работ очищаются линии электропередачи от упавших деревьев и веток, проводится ремонт поврежденного оборудования. В ликвидации последствий циклона задействованы 1055 бригад: свыше 3 тыс. специалистов и 1080 единиц специальной техники.

