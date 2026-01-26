Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет

Помощница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Вера Мангушева скончалась в возрасте 38 лет в Белгороде, о чем вечером в понедельник, 26 января, сообщил глава региона. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области.

Вячеслав Гладков в своем сообщении выразил соболезнования и отметил, что новость о смерти Мангушевой стала тяжелым ударом для всех, кто знал ее лично и работал с ней.

«Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. <…> В Белгороде у нее осталось много друзей. Ей было всего 38 лет. Светлая память! Мы всегда будем помнить ее», — написал губернатор.

Вера Мангушева на протяжении четырех лет занимала должность помощницы главы региона и принимала активное участие в ключевых процессах, связанных с обеспечением безопасности жителей области. В частности, она вместе с губернатором участвовала в организации эвакуации людей из сел Журавлевка и Козинка.

Отдельно отмечается ее работа в период проведения специальной военной операции, когда регион столкнулся с серьезными вызовами. По словам главы области, Мангушева искренне переживала за каждого человека и пропускала через себя чужую боль.

