Инфраструктура города-спутника получила серьезные повреждения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Балицкий: ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 20 раз атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.
«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар», — говорится в публикации Балицкого.
В результате атак повреждения получила гражданская инфраструктура, а также несколько автомобилей. При этом, по предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия ударов. В настоящее время проводится оценка ущерба. Власти предупреждают, что угроза повторных атак сохраняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по двум населенным пунктам Белгородской области. Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при атаке беспилотника в том же городе днем ранее.
