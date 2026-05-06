ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками

Инфраструктура города-спутника получила серьезные повреждения.

Атака ВСУ на Энергодар 6 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 20 раз атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар», — говорится в публикации Балицкого.

В результате атак повреждения получила гражданская инфраструктура, а также несколько автомобилей. При этом, по предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия ударов. В настоящее время проводится оценка ущерба. Власти предупреждают, что угроза повторных атак сохраняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по двум населенным пунктам Белгородской области. Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при атаке беспилотника в том же городе днем ранее.

