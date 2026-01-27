Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве

Борис Сатаров
Женщина и малыш получили травмы и были госпитализированы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В Москве на Линейном проезде 26 января мужчина напал на жену и ребенка, орудуя ножом. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацие. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

«Криков не было, но в крови был лифт. Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — поделился очевидец нападения.

Женщину увезли на машине скорой помощи в тяжелом состоянии, ребенок также получил травмы и был госпитализирован. Подозреваемого арестовали полицейские и проводят проверку обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске на сотрудницу школы напал подросток в маске и тактических перчатках. Мальчик нанес женщине несколько резаных ран ножом. В Следственном Комитете Российской Федерации сообщили, что из-за выстрела из сигнального пистолета он получил травму и был госпитализирован. Учащихся эвакуировали, а на место происшествия оперативно прибыли полицейские, скорая помощь и пожарные.

