Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве
Женщина и малыш получили травмы и были госпитализированы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве на Линейном проезде 26 января мужчина напал на жену и ребенка, орудуя ножом. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацие. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.
«Криков не было, но в крови был лифт. Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — поделился очевидец нападения.
Женщину увезли на машине скорой помощи в тяжелом состоянии, ребенок также получил травмы и был госпитализирован. Подозреваемого арестовали полицейские и проводят проверку обстоятельств происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске на сотрудницу школы напал подросток в маске и тактических перчатках. Мальчик нанес женщине несколько резаных ран ножом. В Следственном Комитете Российской Федерации сообщили, что из-за выстрела из сигнального пистолета он получил травму и был госпитализирован. Учащихся эвакуировали, а на место происшествия оперативно прибыли полицейские, скорая помощь и пожарные.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?