Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве

В Москве на Линейном проезде 26 января мужчина напал на жену и ребенка, орудуя ножом. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацие. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

«Криков не было, но в крови был лифт. Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — поделился очевидец нападения.

Женщину увезли на машине скорой помощи в тяжелом состоянии, ребенок также получил травмы и был госпитализирован. Подозреваемого арестовали полицейские и проводят проверку обстоятельств происшествия.

