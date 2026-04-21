Страшное ДТП в центре Москвы: ВМW без номеров протаранил шесть машин и мотоцикл

Эфирная новость 343 0

На Садовом кольце погиб байкер, еще двое пострадали в массовой аварии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Но начнем мы со страшных кадров из центра столицы, где менее часа назад на Садовом кольце темный BMW без номеров вылетел на встречку и протаранил шесть машин, а также мотоцикл.

Сейчас на месте работают очень много полицейских и медиков, информация постоянно обновляется. Но по данным на этот момент, один человек погиб — это как раз байкер.

Еще как минимум двое пострадали. С водителем BMW сейчас беседуют инспекторы ГАИ. Движение по Садовому в обе стороны затруднено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

