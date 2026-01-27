Артиллерия ВС РФ уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки был выявлен укрепленный опорный пункт украинских формирований с фортификационными сооружениями и подземными ходами сообщения. Внутри противник разместил пункт управления беспилотными летательными аппаратами, огневые позиции и личный состав, после чего координаты цели оперативно передали артиллеристам.

После получения целеуказания расчет САУ «Малка» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Экипаж выполнил топопривязку, подготовил орудие к стрельбе и произвел серию прицельных выстрелов 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой более 110 килограммов.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени по данным операторов беспилотного летательного аппарата, что позволило поразить цель с дистанции свыше 35 километров. В результате артиллерийского удара укрепленная позиция и находившаяся в ней живая сила ВСУ были полностью уничтожены.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил огневую позицию, снизив риск ответного огня. В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи в зоне СВО, уничтожая укрепления, командные пункты, пункты управления БПЛА и поддерживая действия штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

