Артиллерия ВС РФ уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 602 0

Удар был нанесен после разведки и корректировки огня с беспилотника на большом удалении.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артиллерия ВС РФ уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки был выявлен укрепленный опорный пункт украинских формирований с фортификационными сооружениями и подземными ходами сообщения. Внутри противник разместил пункт управления беспилотными летательными аппаратами, огневые позиции и личный состав, после чего координаты цели оперативно передали артиллеристам.

После получения целеуказания расчет САУ «Малка» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Экипаж выполнил топопривязку, подготовил орудие к стрельбе и произвел серию прицельных выстрелов 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой более 110 килограммов.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени по данным операторов беспилотного летательного аппарата, что позволило поразить цель с дистанции свыше 35 километров. В результате артиллерийского удара укрепленная позиция и находившаяся в ней живая сила ВСУ были полностью уничтожены.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил огневую позицию, снизив риск ответного огня. В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи в зоне СВО, уничтожая укрепления, командные пункты, пункты управления БПЛА и поддерживая действия штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
«Безопасность — это самое важное»: риелтор назвала риски цифровизации сделок
6:00
Артиллерия ВС РФ уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
6:00
Памяти Никиты Симоняна: звезды на красной дорожке фильма «Золотой дубль»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
5:30
Самые страшные 872 дня: 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда

Сейчас читают

Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026