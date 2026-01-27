Минобороны РФ запустило проект с рассекреченными материалами о холокосте

Эфирная новость 39 0

На портале собраны подлинные материалы о зверствах гитлеровцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ровно год спустя после полного снятия блокады Ленинграда Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Освенцим. И это еще одна дата, которую помнят во всем мире.

27 января стало международным днем памяти жертв холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.

На портале собраны подлинные материалы о зверствах гитлеровцев. Среди рассекреченных документы о расстреле жителей целого села на территории Литвы и свидетельства издевательств эсэсовцев над цыганскими семьями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Город из снежного шара: гид по выживанию во время сильных осадков
8:00
Искра надежды: как 82 года назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
7:50
На победу вдохновляет женщина: Ксения Алферова о роли в «Золотом дубле»
7:30
Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
7:00
Минобороны РФ запустило проект с рассекреченными материалами о холокосте

Сейчас читают

Раскупили, а потом вернули? Почему люди сдают билеты на концерт Долиной
Артиллерия ВС РФ уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026