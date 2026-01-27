«Безопасность — это самое важное»: риелтор назвала риски цифровизации сделок

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 22 0

Сервисы разрабатывают все новые способы сделать процессы купли-продажи недвижимости быстрее и проще. Но что делать с мошенниками, которым скорость операций играет на руку?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риелтор Юсова: Убирать из сделок присутствие нотариусов и клиентов опасно

Онлайн-платформы разрабатывают способы перевести сделки в цифровой формат и исключить дополнительные встречи с клиентами и визиты в различные инстанции. Это, например, возможность подать единую анкету в десяток банков, чтобы получить ипотеку, и прочие удобства.

Но не все специалисты рынка считают введение биометрии и специальных сервисов безопасным. В их числе риелтор Юлия Юсова. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Золотой дубль» она заявила, что исключение посредников, личных встреч, «живых» проверок документов и участников сделки развяжет руки мошенникам.

«Я считаю, это может быть опасным, если совсем убрать из сделок с недвижимостью нотариусов и личное присутствие самого клиента… Я считаю, что биометрия должна быть как дополнительный инструмент к безопасности сделки, нежели просто замена самого клиента на сделке», — сказала эксперт.

Как отметила Юсова, аферистам удается получать доступ к аккаунтам пользователей на «Госуслугах». Под давлением, а преступники владеют разными техниками убеждения, люди сами предоставляют коды. Недалеко и до кражи биометрических данных, после чего без ведома человека злоумышленники могут в считанные минуты продать его имущество.

«В судебной практике есть случаи, когда приходили продавцы с поддельным паспортом и проводили сделку даже через нотариуса. И даже нотариус не мог определить поддельный паспорт», — подчеркнула риелтор.

После такой операции можно, хоть это и непросто, отследить мошеннические действия и восстановить справедливость, но каких усилий это потребует! Поэтому, считает Юсова, если речь идет только о проведении непосредственно сделки, то есть подписании документов, цифровизация может упростить процесс. Но только после того, как стороны убедятся, что в договор не вмешиваются мошенники.

«Если совсем исключить (встречи с клиентами), то я даже сейчас сказать не могу, потому что все равно мы люди, мы должны встречаться. У нас даже у самих покупателей и продавцов друг к другу идет недоверие. И без личного контакта сделка не пройдет», — заключила Юсова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда дарить и продавать жилье в России разрешат продавать по биометрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
«Безопасность — это самое важное»: риелтор назвала риски цифровизации сделок
6:00
Артиллерия ВС РФ уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
6:00
Памяти Никиты Симоняна: звезды на красной дорожке фильма «Золотой дубль»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
5:30
Самые страшные 872 дня: 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда

Сейчас читают

Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026