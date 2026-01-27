Риелтор Юсова: Убирать из сделок присутствие нотариусов и клиентов опасно

Онлайн-платформы разрабатывают способы перевести сделки в цифровой формат и исключить дополнительные встречи с клиентами и визиты в различные инстанции. Это, например, возможность подать единую анкету в десяток банков, чтобы получить ипотеку, и прочие удобства.

Но не все специалисты рынка считают введение биометрии и специальных сервисов безопасным. В их числе риелтор Юлия Юсова. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Золотой дубль» она заявила, что исключение посредников, личных встреч, «живых» проверок документов и участников сделки развяжет руки мошенникам.

«Я считаю, это может быть опасным, если совсем убрать из сделок с недвижимостью нотариусов и личное присутствие самого клиента… Я считаю, что биометрия должна быть как дополнительный инструмент к безопасности сделки, нежели просто замена самого клиента на сделке», — сказала эксперт.

Как отметила Юсова, аферистам удается получать доступ к аккаунтам пользователей на «Госуслугах». Под давлением, а преступники владеют разными техниками убеждения, люди сами предоставляют коды. Недалеко и до кражи биометрических данных, после чего без ведома человека злоумышленники могут в считанные минуты продать его имущество.

«В судебной практике есть случаи, когда приходили продавцы с поддельным паспортом и проводили сделку даже через нотариуса. И даже нотариус не мог определить поддельный паспорт», — подчеркнула риелтор.

После такой операции можно, хоть это и непросто, отследить мошеннические действия и восстановить справедливость, но каких усилий это потребует! Поэтому, считает Юсова, если речь идет только о проведении непосредственно сделки, то есть подписании документов, цифровизация может упростить процесс. Но только после того, как стороны убедятся, что в договор не вмешиваются мошенники.

«Если совсем исключить (встречи с клиентами), то я даже сейчас сказать не могу, потому что все равно мы люди, мы должны встречаться. У нас даже у самих покупателей и продавцов друг к другу идет недоверие. И без личного контакта сделка не пройдет», — заключила Юсова.

