Космонавта Олега Платонова встретили в Звездном городке

Эфирная новость 29 0

Он досрочно вернулся на Землю вместе с экипажем Crew-11.

Фото, видео: © РИА Новости/NASA/Билл Ингаллс; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Звездный городок после экспедиции на МКС вернулся космонавт Олег Платонов. Россиянин вместе с экипажем Crew-11 должен был работать на МКС до конца февраля.

Однако миссию пришлось завершить досрочно. Все из-за странной болезни у одного из астронавтов. Вместе с Платоновым на орбите находились два американца и японец.

НАСА до сих пор так и не раскрыла, кто именно заболел, и какой у него диагноз. Известно лишь, что сейчас состояние астронавта стабильное.

Ранее 5-tv.ru писал, что на пресс-конференции, организованной НАСА, астронавты миссии Crew-11 впервые публично рассказали об обстоятельствах досрочного возвращения с орбиты.

Экспедиция, стартовавшая в начале августа прошлого года, изначально была рассчитана на шесть с половиной месяцев работы на борту Международной космической станции. Однако из-за внезапных проблем со здоровьем одного из членов экипажа миссию пришлось экстренно свернуть.

Миссия Crew-11 стала беспрецедентной сразу по двум причинам: это первая экспедиция на МКС, прерванная по медицинским показаниям, и первая полноценная медицинская эвакуация за 65-летнюю историю пилотируемых полетов НАСА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:34
Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича
12:26
Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева
12:18
Евросоюз ввел новые ограничения против российских дипломатов
12:13
Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко
12:11
Космонавта Олега Платонова встретили в Звездном городке
12:02
Спортивный папа: к выходу в прокат готовится фильм о легенде отечественного футбола Никите Симоняне

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026