Пробеги растут, машины стареют: россияне все дольше не расстаются с авто

За два года средний пробег автомобилей в России вырос на 23%

Средний пробег подержанных автомобилей в регионах России за два года увеличился почти на четверть и превысил 161 тысячу километров. Такие данные предоставили «Известиям» аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», отметив, что по сравнению с началом 2024 года машины в среднем «накрутили» около 30 тысяч километров.

Наиболее заметный рост пробега зафиксировали в крупнейших городах страны. В Москве автомобили с пробегом за два года прибавили в среднем почти 40 тысяч километров, а в Санкт-Петербурге — порядка 46 тысяч, что вывело средний показатель далеко за 170–180 тысяч километров. Эксперты связали это с тем, что жители мегаполисов активнее эксплуатируют личный транспорт и реже обновляют автопарк.

При этом наиболее «молодыми» по километражу по-прежнему остаются автомобили, продаваемые официальными дилерами. Их средний пробег растет заметно медленнее: за два года он увеличился лишь на несколько тысяч километров и остается чуть выше 100 тысяч. У машин от профессиональных продавцов рост оказался более ощутимым, а самые большие цифры традиционно демонстрируют автомобили, которые продают частные владельцы. Именно они дольше всего откладывают расставание с машиной.

Эксперты объясняют тенденцию просто: на фоне подорожания автомобилей многие владельцы предпочитают «выжимать» из машины максимум, прежде чем выставлять ее на продажу. Часто решение о продаже принимается только после того, как пробег переваливает за психологически значимую отметку.

Ситуацию усугубляет общий возраст автопарка страны. По оценке ассоциации Российских автомобильных дилеров, более 70% легковых автомобилей в России старше десяти лет, а средний возраст машины приближается к 16–17 годам. Чтобы изменить эту картину и действительно «омолодить» автопарк, рынку, по подсчетам специалистов, необходимо ежегодно продавать не менее трех миллионов новых автомобилей.

