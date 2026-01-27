Пара на первом ряду: Венсан Кассель вывел в свет молодую возлюбленную в Париже

Дарья Орлова
Французский актер снова оказался в центре внимания светской хроники на главном модном событии сезона.

С кем встречается Венсан Кассель

Фото: www.globallookpress.com/Jasmine Aissaouiм

На Неделе высокой моды в Париже одним из самых обсуждаемых появлений стала совместная вылазка Венсана Касселя и его возлюбленной, модели Нары Баптисты.

Пара посетила показ кутюрной коллекции Schiaparelli, который в эти дни собирает в столице Франции мировых знаменитостей и главных персон fashion-индустрии. О выходе актера и модели на публику сообщили светские обозреватели, источник — профильные модные хроники.

Кассель и Баптиста появились среди гостей одними из первыхи сразу привлекли внимание фотографов. Для выхода они выбрали выдержанную черно-золотую гамму, отсылающую к эстетике модного дома. Актер остановился на лаконичном образе с черными брюками, водолазкой и кожаным плащом, а его спутница предпочла строгий брючный костюм с двубортным жакетом из плотного атласа. Образ Нары дополнила новая короткая стрижка, которую она подчеркнула массивными золотистыми украшениями.

Отношения Касселя и Баптисты стали публичными осенью 2023 года и с тех пор регулярно вызывают интерес публики, в том числе из-за разницы в возрасте почти в три десятилетия. В январе прошлого года у пары родился сын Каэтано, что окончательно закрепило их статус как одной из самых обсуждаемых пар европейской светской сцены. Ранее Нару нередко сравнивали с бывшей супругой актера Тиной Кунаки, также сделавшей карьеру в модельном бизнесе.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

