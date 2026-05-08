Шумный сосед: как призвать к ответу дачника, нарушающего тишину

Сергей Добровинский
Закон позволяет наказать любителей косить траву по утрам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юрист Гартман: шумного дачника можно призвать к ответу, обратившись в полицию

В дачный сезон многие сталкиваются с шумными соседями по участку. Кто-то начинает косить траву в 07:00, кто-то — с утра пилит бревна бензопилой. О том, как привлечь такого человека к ответственности, Life.ru рассказал юрист Владимир Гартман.

Важно учитывать, что участки в составе садоводческого некоммерческого товарищества и обычные загородные дома находятся в разной юрисдикции, отметил эксперт.

Жизнь первых регулируется уставом, у каждого СНТ он свой. Чаще всего шумные работы допускаются с 09:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные. Если ваш сосед по товариществу нарушает устав, следует действовать через правление — подать жалобу. Проблему рассмотрят на собрании и примут меры.

Следующий уровень — закон о тишине, который в каждом регионе России свой, рассказал юрист. За шумные работы в ночное время предусмотрены штрафы. Если вы хотите призвать соседа к ответу по закону — обращайтесь в полицию или администрацию. Есть и более «жесткий» вариант — не просто оштрафовать, а взыскать компенсацию морального вреда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Наказание последует в том случае, если дачник нарушал тишину регулярно. Если он один раз в семь утра включил бензопилу, такой случай едва ли получится довести до суда, отметил Гартман.

Ранее 5-tv.ru писал, что за стирку по ночам россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

