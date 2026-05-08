Иран обвинил США в нарушении перемирия
Американские силы атаковали ряд иранских районов и два судна близ Ормузского пролива.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Sepahnews
США нарушили перемирие между сторонами, атаковав ряд районов Ирана и два судна. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
Речь идет о танкере, который шел из прибрежных вод Ирана в районе Джаска недалеко от эмирата Эль-Фуджайра в сторону Ормузского пролива. Другое судно заходило в акваторию нефтяной артерии.
«В то же время они в сотрудничестве с рядом региональных стран совершили воздушную атаку на ряд мирных районов — побережье порта Хамир, (города) Сирик, острова Кешм», — добавил Зольфагари.
Как ранее писал 5-tv.ru, Вооруженные силы (ВС) США атаковали иранский торговый порт Кешм, расположенный на одноименном острове. Также удары пришлись и по городу Бендер-Аббас.
В результате обстрела пирс Бахман на острове Кешм был значительно поврежден. Это стало последствиями перестрелки между иранскими силами и противником.
США официально не комментировали эту информацию.
