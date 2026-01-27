Урсула фон дер Ляйен умолчала о роли Красной армии в освобождении концлагерей

Эфирная новость 59 0

Глава Еврокомиссии в очередной раз переписала историю в заявлении ко Дню памяти жертв Холокоста.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Юдин; 5-tv.ru

В Европе, похоже, окончательно решили переписать историю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении ко Дню памяти жертв Холокоста решила просто не упоминать о роли Красной армии в освобождении узников концлагерей. Хотя именно советские войска под командованием маршала Конева освободили крупнейший лагерь смерти в истории — Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

А власти Польши в этом году снова не пригласили представителей нашей страны на памятные мероприятия. Но накануне годовщины российские дипломаты самостоятельно почтили память погибших красноармейцев, возложив венки к мемориалам советским военнопленным и бойцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что ровно год спустя после полного снятия блокады Ленинграда Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Освенцим. И это еще одна дата, которую помнят во всем мире.

27 января стало международным Днем памяти жертв Холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.

