Урсула фон дер Ляйен умолчала о роли Красной армии в освобождении концлагерей

В Европе, похоже, окончательно решили переписать историю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении ко Дню памяти жертв Холокоста решила просто не упоминать о роли Красной армии в освобождении узников концлагерей. Хотя именно советские войска под командованием маршала Конева освободили крупнейший лагерь смерти в истории — Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

А власти Польши в этом году снова не пригласили представителей нашей страны на памятные мероприятия. Но накануне годовщины российские дипломаты самостоятельно почтили память погибших красноармейцев, возложив венки к мемориалам советским военнопленным и бойцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что ровно год спустя после полного снятия блокады Ленинграда Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Освенцим. И это еще одна дата, которую помнят во всем мире.

27 января стало международным Днем памяти жертв Холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.

