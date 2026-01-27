«Это была не пара»: знакомые Лепса прокомментировали его разрыв с Кибой

Окружение Кибы и Лепса скептически отреагировало на новость о расставании пары

Окружение народного артиста РФ Григория Лепса и блогера Авроры Кибы скептически отнеслось к информации о расставании пары. Ранее о нем в социальных сетях сообщила сама 19-летняя девушка.

Собеседник, знакомый с обоими, рассказал в беседе с KP.RU, что их связь изначально не выглядела как полноценные романтические отношения.

«Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой-то культ Лепса. Она его ярая фанатка», — отметил человек из окружения музыканта.

Сама Киба, комментируя расставание, постаралась придать ситуации максимально спокойный и взрослый тон. В своем блоге она написала, что в их общей истории было «много всего доброго, теплого и хорошего», а финал, по ее словам, получился «на благодарности и взаимоуважении». Девушка также подчеркнула, что решение о расставании было «сложным, взвешенным, совместным и очень взрослым».

Тем временем пользователи соцсетей восприняли происходящее неоднозначно. В комментариях под публикацией Авроры все чаще звучат версии о том, что отношения могли носить демонстративный характер или быть частью некой договоренности, а не настоящим романом.

