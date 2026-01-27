Nike запускает волну увольнений в попытке вернуть лидерство на рынке

Американская компания Nike объявила о новом этапе оптимизации персонала: под сокращение попадут 775 сотрудников, преимущественно занятых в распределительных центрах на территории США. Решение связано с попыткой снизить издержки и восстановить конкурентоспособность бренда, который в последние годы уступал долю рынка соперникам, сообщает Reuters.

«Компания Nike, испытывающая трудности в бизнесе, пытается восстановить свои позиции ведущего мирового бренда спортивной одежды после потери доли рынка в пользу конкурентов. В последние годы компания пережила несколько этапов сокращения штата», — говорится в материале.

Сокращения становятся продолжением многолетней программы реорганизации. Еще в феврале 2024 года компания заявляла о планах уволить свыше 1,6 тысячи человек — это около двух процентов общего штата. Нынешний этап затронет прежде всего складские и логистические подразделения в штатах Теннесси и Миссисипи. В самой компании подчеркивают, что курс взят на снижение операционной сложности, ускорение автоматизации и повышение гибкости процессов.

Несмотря на уход с российского рынка в 2022 году, Nike смогла продлить в России ряд товарных знаков — в частности Nike Shox, Air Max и Jordan.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.