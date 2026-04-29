«И тут Остапа понесло»: Волочкова впервые рассказала, как в гневе родилась ее фраза «А кто эти люди?»

Волочкова впервые рассказала, как родилась ее фраза «А кто эти люди?»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о появлении на свет фразы «А кто эти люди?», которая стала названием ее новой песни. Историей рождения выражения она поделилась в интервью 5-tv.ru на презентации трека.

Балерина вспомнила эпизод из жизни, когда она отправилась на интервью с блогершей Мятной лилу, пережившей незадолго до этого падение со второго этажа и травму позвоночника. По ее словам, беседа с ней выдалась очень тяжелой.

«Когда она вышла из больницы, она первой позвонила мне и говорит: „Настя, давай интервью сделаем?“. Ну, я поехала записывать интервью. Полтора часа тупизма меня уже просто выбесили. Я интеллигентно держалась, по-питерски», — сказала Анастасия.

Волочкова заявила, что ситуация вышла из-под контроля после вопроса о мнении окружающих на ее деятельность. Именно в этот момент артистка произнесла свою коронную фразу.

«Когда мне эта Мятная лилу мне, Анастасии Волочковой, говорит: „А ты знаешь, что про тебя говорят люди?“. И тут Остапа понесло — я ей сказала: „А кто эти люди?“», — отметила балерина.

Далее она пояснила, что блогерша специально опубликовала фрагменты с ее репликами. При этом Волочкова подчеркнула, что на подобные выпады отвечала и продолжит отвечать своим творчеством.

Говоря о желании посмеяться над собой, Анастасия сказала, что профессиональный опыт дает ей такое право. Она артистка уточнила, что ей присуща самоирония.

«Если мы не будем смеяться над собой, то над нами посмеется весь мир», — добавила Волочкова.

