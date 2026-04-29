Инфаркт на рабочем месте: врачи рассказали к чему приведет хронический стресс

Кардиолог Кондрахин рассказал, что хронический стресс может привести к инфаркту

Врач-психиатр Валентина Ястребова рассказала, что физическое здоровье человека напрямую зависит от его эмоционального состояния. Об этом сообщает Life.ru.

Тревожность и длительное напряжение могут провоцировать развитие заболеваний, так как психика и тело связаны между собой. По словам врача, понять, какой запас у психики, сложно. У каждого человека он может быть разным, зависит от любых действий, которые проходили в течение жизни.

«Если психика часто подвергается стрессовым моментам, она становится более подвижной и податливой к новым жизненным ситуациям. Грубо говоря, она обрастает неким панцирем. И, конечно, стресс на работе может также привести к тяжелым последствиям, особенно когда напряжение растет», — добавила Валентина.

Отсутствие отдыха плохо влияет и на сердце. Об этом поделился врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он объяснил, что хроническая усталость увеличивает нагрузку на сердце. При постоянном стрессе ухудшается кровоснабжение сердца, что может привести к гипертонии, а впоследствии к инфаркту и другим болезням.

«Формально мы сейчас говорим о другом — о синдроме хронической усталости. Когда человек много времени не набирает на отдых, практически не отдыхает и продолжает работать, возникает этот синдром. А он как раз может приводить к гипертонической болезни, та, в свою очередь, — к перегрузке сердца и инфаркту», — рассказал кардиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как все успевать и сохранять спокойствие на работе. Эксперты дали советы для грамотного выстраивания рабочего дня.2

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.