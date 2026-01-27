Суд в Латвии приговорил 71-летнего правозащитника Александра Гапоненко к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщает BALTNEWS.

Гапоненко был признан виновным по статьям «разжигании этнической ненависти» и «помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, совершенных в группе лиц».

Правозащитник был приговорен к десяти годам лишения свободы и трем годам надзора. При этом будет зачтено то, что под стражу он был взят еще десять месяцев назад, 14 марта 2025 года.

Уголовное дело против Гапоненко было возбуждено после его выступления на круглом столе с темой «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия выразила протест Латвии, Литве и Эстонии из-за новых правил для посольств. Страны Прибалтики требуют регламентации административно-хозяйственной деятельности посольств РФ в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Эти требования противоречат 25 статье Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, имеют дискриминационный характер и противоречат пункту 1 статьи 47 той же конвенции.

