Россия выразила протест Латвии, Литве и Эстонии из-за новых правил для посольств

Дарья Корзина
Дарья Корзина

МИД РФ оценил ограничения как нарушение Венской конвенции и предупредил о возможных ответных мерах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в Министерство иностранных дел России, где им заявили решительный протест из-за регламентирования деятельности российских посольств в этих странах. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что введенные требования существенно осложняют работу дипломатических представительств России и грубо нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, ограничения имеют дискриминационный характер и противоречат пункту 1 статьи 47 той же конвенции.

Как указали в министерстве, Россия оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

Ранее, 27 декабря, временный поверенный России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что демонтаж железных дорог, ведущих в Россию, приведет к серьезным долгосрочным последствиям для Латвии. Он отметил, что эффект от таких действий будет временным с точки зрения пропаганды.

