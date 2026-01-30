Второй сезон саги «Дети перемен» с Исаковой в роли главы ОПГ стартовал в сети

Самую высокую цену за личную жизнь платят матери. Так заявили звезды в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона семейной саги «Дети перемен».

Вопрос материнской любви болит по-своему в сердцах у каждого, ведь мы часто забываем, что родители и дети одинаково живут эту жизнь впервые. И, каким бы идеальным ни был ваш лотерейный билет на этот свет — провести отмеренные годы без ошибок невозможно. Особый груз ответственности осознать это, лег на тех, кто жил в политически переломные времена, когда почва для того, чтобы посеять раздор в родном доме была, как никогда благодатная. Дарить любовь своим детям и, одновременно, выживать был, казалось бы, несовместимый и крайне сложный жизненный урок, пройдя, который родители получали большую благодарность от детей.

«У моей мамы нас пятеро, и она считает, что самые большие ее учителя — те, кого она сама родила…» — делится звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик.

Центром дискуссии на светской премьере стал скандальный образ Флоры — героини Виктории Исаковой. Она родила по пацану от каждого из троих мужей, но растила мальчиков сама. Все отцы по разным причинам никак не участвовали в судьбах наследников. Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов сыграли тех самых сыновей — Петра, Юру и Руслана.

Флора — женщина роковая. Работая водителем троллейбуса, лишь своим присутствием кружила головы мужчинам, подбадривала весь день шутками пассажиров, за что они и любили ее. Она также находила силы после трудового дня приготовить ужин, накрыть на стол и сплотить за ним своих мальчиков. Ей, при этом, удавалось организовать яркую личную жизнь, которая, порой, рушилась из-за нестабильного времени. Первый муж по кличке «Карась» попал на зону, второй, инженер Генрих Павлович, оказался слаб характером, а третий Лаша — горячий кавказец, который не удержался от красоты других женщин.

Сергей Гилев, рассуждая о судьбе детей, выросших в таких семьях, как у Флоры, уверен, что все эти мальчики однозначно были невоспитанны и недолюбленны. Гилев добавил, обделенность материнским вниманием не закаляет, а наоборот калечит мужчин. В «Детях перемен», он сыграл одного из Флориных мужей — инженера и отца Юры.

Предположим, и не в кино может произойти такая драма, когда женщина остается дома за главную. В таком случае, совершенно нормально будет признать себя в новом статусе — «бабой с яйцами». Но сможет ли «мужественная» продолжать быть матерью в глазах своих детей — открытый и глобально несправедливый вопрос.

Слава Копейкин говорит, что ребенку важнее сопричастность родителя, чем деньги, квартиры, тачки, а мать, которая занимается собой и заработком — это плохая мать. По словам артиста, такая женщина, возможно, и прекрасная любовница, бизнесмен, но воспитывает своих детей очень ужасно.

«То есть вместо того, чтобы заняться детьми, она решила заняться бизнесом и мужчинами… А дети как-то сами. Ну вот как-то сами и выросли. Вот, как мать Флора ужасно справляется со своей ролью!» — утверждает Копейкин.

Актер Константин Плотников воплотил во втором сезоне четвертую большую любовь ставшей главой ОПГ многодетной матери. По его мнению, дети часто не могут широко посмотреть на драму своего родителя. Им мешает эго, заставляющее ненавидеть ту сторону человека, которая противоречит их желаниям. Что касаемо отношений мамы и сына — Петра и Флоры, там нет однозначности. Флора со своим характером не может разорвать себя на части и самая большая ее беда в том, что она по-прежнему любит своих сыновей и совершает зло, ради этого чувства.

«Мне кажется, вообще все происходящее с ней только потому что она мать. Не потому что она забыла, что такое быть матерью. Она любит по-прежнему всех сыновей!» — рассуждает Плотников.

Несмотря на свое негативное высказывание в отношении поступков женщин, бросающих своих детей на произвол — Сергей Гелев позже вступился за положение таких матерей:

«Вообще пора отстать от них! Давайте винить во всем отцов, которые ушли и тоже не воспитывали. Может это их вина в случившемся?»

Так устроено, что детям от родителей, и правда, нужно одно — любовь. Но о ее формах и вообще обо всем нужно договариваться. Не каждый выигрывает билет в лотерею судьбы и получает полные семьи, где есть поддержка и взаимопонимание. И, даже в тепличных условиях, дети умудряются ощущать себя одиноко и брошено. Причина одна — отсутствие разговора о личных границах каждого. И не зря говорят, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

«Никакой финансовый и вообще любой вопрос не будут разрушать отношения между родителями и детьми, особенно между матерью и сыном, если обо всем договариваться. В частности, и о том, как ты будешь их воспитывать, чтобы не было лишних ожиданий и злости!» — говорит Сергей Гилев.

