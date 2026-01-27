«Поломают свои ноги»: Фицо уверен в возвращении бизнеса в Россию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Премьер-министр Словакии не сомневается в том, что экономический прагматизм возьмет верх над политикой.

Фицо предрек возвращение бизнеса в Россию

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Фицо: после кризиса на Украине страны захотят наладить бизнес в России

После завершения украинского конфликта страны Запада будут стремиться восстановить экономические связи с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, как только боевые действия прекратятся, интерес к российскому рынку станет массовым и стремительным.

Фицо убежден, что нынешняя политическая конфронтация не отменяет прагматичных интересов государств. Он выразил уверенность, что после окончания конфликта многие будут спешно пытаться вернуть утраченные позиции в России и наладить деловые контакты.

«Когда конфликт закончится, все поломают свои ноги, бегая в Россию, чтобы налаживать бизнес», — подчеркнул словацкий премьер.

Глава правительства Словакии также высказал прогноз по срокам урегулирования ситуации, допустив, что конфликт может завершиться к 1 ноября 2027 года. Ранее Фицо неоднократно критиковал антироссийскую линию Евросоюза, заявляя, что подобная политика ведет Европу к опасной черте и основана не на эмоциях, а на осознанных, но разрушительных решениях.

