Пистолет из игрушечного магазина довел пенсионера до скамьи подсудимых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Пожилой налетчик пытался разбогатеть с помощью детского оружия, но встретил неожиданный отпор.

Пенсионер пытался ограбить товарища игрушечным пистолетом

Фото: 5-tv.ru

В Херсонской области перед судом предстанет 62-летний местный житель, совершивший вооруженное нападение на своего товарища ради крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следственных органов, инцидент произошел на территории Скадовского округа еще в ноябре 2025 года. Злоумышленник заранее выяснил, что у его 64-летнего приятеля будет при себе более 750 тысяч рублей. После чего детально спланировал преступление, изучив привычный маршрут передвижения будущей жертвы.

Для реализации своего замысла мужчина подготовил своеобразную экипировку: он сделал маску из обычного капронового чулка и вооружился игрушечным металлическим пистолетом, внешне напоминающим настоящее боевое оружие. Нападение произошло в гаражном помещении.

Нападавший потребовал немедленно отдать сумку с наличными, а в ходе завязавшейся потасовки нанес потерпевшему множество ударов рукояткой игрушки по голове и туловищу. Несмотря на физическое воздействие, владелец денег не растерялся, оказал яростное сопротивление и сумел скрыться с места происшествия, сохранив свои сбережения.

На протяжении всего периода расследования обвиняемый содержался под стражей. Правоохранители квалифицировали действия фигуранта по статье о разбое в крупном размере. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в скадовский районный суд для рассмотрения по существу. Согласно действующему законодательству, неудачливому грабителю теперь грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

