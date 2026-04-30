Безопасность на первом месте: как будет работать интернет в майские праздники

Дарья Орлова

Москвичи задаются вопросом, смогут ли они войти в сеть 1 и 9 мая.

Как будет работать интернет на майские праздники в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В настоящий момент нет точной информации о работе интернета в майские праздники

Москвичи накануне майских праздников все чаще задаются вопросом, как будет работать мобильный интернет в праздничные дни. Однако на данный момент официальной информации ни о возможных ограничениях интернета, ни о том, что мобильный интернет будет работать стабильно, не поступало. Подробности в материале 5-tv.ru.

Что происходило с интернетом в марте

В марте 2026 года в Москве фиксировали сбои в работе мобильного интернета. Перебои в работе интернета наблюдались в центре Москвы, на отдельных участках метро и в некоторых районах столицы.

Часть интернет-ресурсов работала через так называемые белые списки — перечень сайтов, доступных даже в условиях ограничений интернета. Полностью работа мобильного интернета была восстановлена 24 марта.

Мартовские ограничения интернета затронули не только обычных пользователей. Эксперты также фиксировали ущерб столичному бизнесу от сбоев мобильного интернета. Наиболее чувствительными перебои оказались для курьерских служб, такси, каршеринга и розничной торговли.

Работа интернета 9 мая 2025 года

В прошлом году перед 9 мая в Москве уже фиксировались сложности в работе мобильного интернета. Утром 9 мая 2025 года пользователи начали замечать перебои в работе интернета примерно с 8:30. Проблемы наблюдались у крупных операторов связи.

Тогда ограничения интернета связывали с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий.

Заявление Владимира Путина

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что даже в условиях ограничений интернета люди должны сохранять доступ к важным цифровым сервисам.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. Тем более, что такие технологические возможности есть», — сказал Владимир Путин.

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что этот вопрос находится в проработке.

Формат проведения парада Победы 9 мая

Еще 28 марта в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что парад на Красной площади пройдет без военной техники и без участия воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. При этом воздушная часть мероприятия сохранится.

 

После этого начали обсуждать, могут ли меры безопасности затронуть и мобильный интернет. Однако официальной информации о возможных ограничениях интернета в майские праздники пока не появлялось.

