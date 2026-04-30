Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы
Ученый не смог сразу связаться с близкими, так как его телефон остался в стране, где он сидел.
Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ
Археолог Александр Бутягин после освобождения из польской тюрьмы рассказал о первых часах на свободе. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.
По его словам, сразу после обмена на границе с Белоруссией он решил поесть, так как за время заключения устал от тюремной еды. Он заявил, что долгое время питался однообразно и хотел обычную пищу.
«Там подготовили какие-то бутербродики маленькие, чай», — отметил Бутягин.
Также ученый рассказал, что не смог сразу связаться с близкими, так как его телефон остался у польской стороны. Несмотря на это, он попытался дозвониться семье, но безуспешно.
«Телефон остался у поляков. И до сих пор я без телефона, что вообще неудобно. Но, конечно, я [после освобождения] позвонил семье, жене, чтобы с ней поговорить. Но не дозвонился!» — признался Бутягин.
В итоге первым делом он связался с коллегами из Государственного Эрмитажа, которые уже знали о его освобождении.
Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польской границе. В рамках этой процедуры Россия передала офицеров молдавской разведки. В тот же день в ФСБ России опубликовали кадры с переданными лицами.
После возвращения в Россию ученый сообщил, что чувствует себя нормально и не нуждается в медицинской помощи. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что Бутягин продолжит научную и просветительскую работу.
Александр Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по обвинениям, связанным с якобы незаконной археологической деятельностью в Крыму. В марте 2026 года суд в Варшаве признал возможной его экстрадицию на Украину.
