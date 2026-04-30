Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы

Мария Гоманюк
Ученый не смог сразу связаться с близкими, так как его телефон остался в стране, где он сидел.

Что археолог Бутягин сделал после освобождения из тюрьмы

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Археолог Александр Бутягин после освобождения из польской тюрьмы рассказал о первых часах на свободе. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, сразу после обмена на границе с Белоруссией он решил поесть, так как за время заключения устал от тюремной еды. Он заявил, что долгое время питался однообразно и хотел обычную пищу.

«Там подготовили какие-то бутербродики маленькие, чай», — отметил Бутягин.

Также ученый рассказал, что не смог сразу связаться с близкими, так как его телефон остался у польской стороны. Несмотря на это, он попытался дозвониться семье, но безуспешно.

«Телефон остался у поляков. И до сих пор я без телефона, что вообще неудобно. Но, конечно, я [после освобождения] позвонил семье, жене, чтобы с ней поговорить. Но не дозвонился!» — признался Бутягин.

В итоге первым делом он связался с коллегами из Государственного Эрмитажа, которые уже знали о его освобождении.

Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польской границе. В рамках этой процедуры Россия передала офицеров молдавской разведки. В тот же день в ФСБ России опубликовали кадры с переданными лицами.

После возвращения в Россию ученый сообщил, что чувствует себя нормально и не нуждается в медицинской помощи. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что Бутягин продолжит научную и просветительскую работу.

Александр Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по обвинениям, связанным с якобы незаконной археологической деятельностью в Крыму. В марте 2026 года суд в Варшаве признал возможной его экстрадицию на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло освобождение археолога Бутягина и кого еще вернули в Россию.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

17:36
ФСБ задержала двух подозреваемых в запугивании сотрудников Роскомнадзора
17:31
Безопасность на первом месте: как будет работать интернет в майские праздники
17:28
«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу
17:21
Карина Кросс расплакалась из-за критики после свадьбы: «Люди перестали чувствовать»
17:18
Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы
17:13
Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу

Сейчас читают

«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
«Словно мышь в ловушке»: ранчо Эпштейна хранит не меньше тайн, чем его остров
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео