Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу

Речь идет о конструкции, использовавшейся в ходе операции «Поток».
Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников; 5-tv.ru
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет трубы, благодаря которой российским военным удалось освободить город Суджа в Курской области. Глава государства посетил столичный «Манеж», где проходит просветительский марафон «Знание. Первые».
Во время экскурсии, которую провел гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, главе государства показали полноразмерный макет трубы газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Именно такие конструкции использовались в ходе операции «Поток» в приграничье Курской области.
Макет стал частью экспозиции «Знание. Герои», посвященной подвигам современных российских военнослужащих. Он позволяет наглядно представить условия, в которых проходила операция.
«Каждый может залезть и понять, как это — шесть дней, 15 километров, с ограниченным воздухом, водой, четыре градуса. Тяжелейший подвиг», — подчеркнул Древаль, демонстрируя президенту экспозицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные провели смелую операцию в Курской области, застав противника врасплох. Наши бойцы проникли в тыл противника под Суджей, преодолев 15 километров внутри трубопровода.
В операции были задействованы сводный штурмовой отряд, сформированный из военных 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназа «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».
