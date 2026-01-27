«Искра надежды» зажглась в честь Дня снятия блокады Ленинграда

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Память о героическом подвиге ленинградцев и защитников города ожила на акции 27 января 2026 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Всероссийская акция «Искра надежды» собрала жителей и гостей Санкт-Петербурга, чтобы почтить память защитников Ленинграда. Видео церемонии публикует 5-tv.ru.

«Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы склонить головы перед <…> подвигом тех, кто стоял насмерть, защищая великий город. Мы вспоминаем ленинградцев и, конечно же, доблестных солдат Красной армии, чья стойкость и мужество стали щитом для Ленинграда», — сказал ведущий, после чего объявил минуту молчания под метроном.

Он поздравил всех с памятной датой — 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда — и рассказал о первом салюте, который был дан в городе 27 января 1944 года, подчеркнув символизм сегодняшних «огоньков». Участники зажгли бенгальские огни, создавая живую «искру надежды» на площади.

На фоне звучала Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича, а певица Маргарита Адясова исполнила композицию «Бьется сердце Ленинграда». 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

