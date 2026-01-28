«Готова стать мамой»: Бородина заговорила о пополнении в семье с Сердюковым

Бородина заговорила о пополнении в семье с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина дала понять, что рассматривает возможность появления общего ребенка с мужем Николаем Сердюковым. Об этом подробно написало издание 7Дней.ru.

После свадьбы, состоявшейся в прошлом году, 43-летней телеведущей неоднократно задавали вопрос о третьем материнстве. Звезда не скрывала, что мысль о малыше ей близка, тем более что супруг также мечтает о пополнении.

При этом Бородина подчеркивает: возраст и периодические проблемы со здоровьем заставляют ее подходить к этому вопросу максимально взвешенно. Именно поэтому телеведущая стала изучать альтернативные варианты, которые позволяют стать родителями без серьезной нагрузки на организм.

Отвечая на вопросы подписчиков, Ксения заявила, что ключевым фактором для нее остается собственное самочувствие. Упоминание «любых способов» многие восприняли как намек на суррогатное материнство, хотя напрямую этот вариант Бородина не называла.

«Я считаю, что рожать нужно в осознанном возрасте, когда морально готова стать мамой. И если здоровье позволяет сделать это за 40, то почему бы этого не сделать. И любыми способами. Если хочешь ребенка, главное — не рисковать своим здоровьем. А так, быть мамой — это ни с чем не сравнимое чувство для меня, и, конечно, я хочу малыша», — пояснила телеведущая.

Ксения Бородина уже воспитывает двух дочерей, а у Николая Сердюкова также есть ребенок от предыдущих отношений.

