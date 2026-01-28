«Региональные формы работы»: Богомолов рассказал о планах развития Школы-студии МХАТ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 45 0

Учреждение займется театральным просвещением страны в самом широком смысле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Богомолов: Школа-студия МХАТ может расширить географию своей работы

Школа-студия МХАТ займется развитием региональных форм работы. Об этом «Известиям» рассказал исполняющий обязанности ректора учреждения, режиссер Константин Богомолов.

«Школа-студия МХАТ должна и будет развивать региональные формы работы, филиалы, курсы, театральное просвещение в широком смысле», — сказал собеседник издания.

Константин Богомолов уже начал работу, он успел встретиться с педагогами, профессорами, сотрудниками Школы-студии МХАТ. Режиссер признавался ранее, что конфликтов на данном этапе своей карьеры не испытывает — как внутренних, так и внешних. Об этом ранее писал 5-tv.ru.

Что касается критики, которой подвергли назначение Богомолова некоторые российские артисты, на нее режиссер также ответил — не стоит в подобных дискуссиях делить театральных деятелей на «своих» и «чужих».

«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского… Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил», — резюмировал Константин Богомолов.

Подробнее о том, какое будущее ждет знаменитую Школу-студию МХАТ при его руководстве Константин Богомолов рассказал «Известиям».

