На четыре вперед: до «ядерной полуночи» осталось всего 85 секунд

Стрелки символических Часов Судного дня переведены вперёд на четыре секунды.

Часы Судного дня переведены на четыре секунды вперед

Часы Судного дня переведены еще на четыре секунды вперед. До «ядерной полуночи» теперь остается — всего 85 секунд. Решение принимала международная группа ученых-атомщиков.

Свое предостережение они объяснили тем, что человечество недостаточно эффективно борется с глобальными угрозами всей цивилизации.

Планета может быть уничтожена технологиями, которые создали сами люди. Впрочем, список таких угроз весьма традиционен, он не меняется уже много лет. Это ядерное оружие и потепление климата.

«Что касается изменения климата, то давление на окружающую среду, если и изменилось, то только усилилось. Концентрация углекислого газа в атмосфере и уровень мирового океана достигли рекордных значений. Засухи, пожары, наводнения и штормы продолжают усиливаться и становиться все более непредсказуемыми. И ситуация будет только ухудшаться», — сказал председатель Совета по науке и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Даниэль Хольц.

Часы Судного дня появились в 1947 году прошлого столетия. С тех пор специалисты двигают стрелки в разные стороны, но в последние годы — исключительно вперед, к той самой «полуночи».

