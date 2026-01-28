Самолет Boeing 757 Azur Air экстренно сел в Ханое
На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа.
Фото: ZUMA Press Wire/ТАСС
Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, совершил внеплановую, но успешную посадку на территории Вьетнама, в Ханое. Представитель авиакомпании в беседе с РИА Новости сообщил, что экипаж ранее был вынужден объявить тревогу и изменить маршрут.
Сигнал бедствия передали на высоте около семи тысяч метров. После этого воздушное судно направилось в район Ханоя, где самолет продолжал полет по кругу, расходуя топливо перед заходом на посадку.
Представители авиакомпании в данный момент уточняют обстоятельства произошедшего. Из-за внеплановой посадки потребуются корректировки расписания перевозчика, а также вероятны задержки и переносы рейсов. Всем пассажирам предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Этот инцидент стал вторым за последнюю неделю для этого самолета. До этого Boeing 757 совершил экстренную посадку в Китае из-за технической неисправности двигателя. Тогда посадка прошла без трагических последствий.
Ранее, писал 5-tv.ru, во Флориде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе.
