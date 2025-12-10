Во Флориде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе

Воздушное судно приземлилось прямо на проезжую часть, задев автомобиль.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kyle Mazza; 5-tv.ru

Появились кадры жесткой посадки самолета, произошедшей накануне в американской Флориде. На записи — момент падения воздушного судна на автомобиль, двигавшийся по магистрали. На данную минуту известно, что у легкомоторного самолета мог отказать двигатель, и пилот решил совершить приземление на проезжую часть. В итоге ни он, ни его пассажир не пострадали, но женщину, находившуюся за рулем автомобиля, доставили с травмами в больницу.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета — судно вылетело из международного аэропорта Порт-Судан. Представители Вооруженных сил Судана (SAF) еще не сделали официального заявления, полный список жертв остается неизвестным, однако отмечается, что в результате крушения погибли как минимум три члена экипажа. Обломки судна разбросаны по сельской местности, на месте ЧП продолжают работать спасатели. 

