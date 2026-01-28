В Иркутске мужчина взял в заложницы прохожую и убил ее 

В Иркутске произошла трагедия, в результате которой погибла женщина. Она оказалась заложницей агрессивного мужчины.

По информации Telegram-канала «112», нападавший ранее систематически преследовал и издевался над своей супругой и маленьким ребенком. Женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд, сотрудники которого сообщили о ситуации в правоохранительные органы.

Узнав о передаче данных полиции, мужчина направился к зданию организации, однако по дороге, на остановке общественного транспорта, схватил первую попавшуюся женщину. Он силой увел ее в свою квартиру, где на протяжении нескольких часов удерживал, угрожая ножом.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы, начались переговоры. В итоге злоумышленник согласился сдаться, однако к этому моменту заложница уже была мертва. После задержания мужчину передали следственным органам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

