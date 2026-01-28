LG оформляет права на новый бренд в России

Южнокорейская корпорация LG Electronics подала официальное обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для закрепления прав на новый товарный знак Express Fill. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы из электронной базы данных государственного ведомства.

Согласно имеющейся документации, под этим брендом компания из Сеула намерена реализовывать на территории России широкий спектр продукции. Он включает в себя бытовую технику, специализированное оборудование для промышленного производства, а также разнообразные приборы для обустройства кухонного пространства.

Производитель из Южной Кореи ранее занимал лидирующие позиции в сегменте мобильных телефонов и потребительской электроники. Предприятие было основано еще в 1958 году и за десятилетия работы прочно вошло в топ мировых вендоров — производителей, владельцев торговых марок.

Несмотря на то, что LG Electronics объявила о прекращении всех экспортных операций в сторону Российской Федерации еще в марте 2022 года, ее локальное юридическое лицо не прекратило свою активность. По сведениям информационных систем проверки контрагентов, финансовые показатели дочерней структуры демонстрируют стабильность: за 2024 год доходы организации подскочили на 13%, достигнув отметки в 41 миллиард рублей.

Ранее стало известно, что американская компания Ford Motor Company подала в Роспатент пакет заявок на оформление прав сразу на три товарных знака на территории России. Сведения об этом размещены в официальной базе патентного ведомства, пишет ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, документы были направлены из США и датированы 6 января 2025 года. В числе обозначений, на которые претендует автопроизводитель, — классический логотип Ford, фирменная эмблема с изображением лошади, а также марка Motorcraft, под которой выпускаются комплектующие и расходные материалы для автомобилей.

Заявки охватывают широкий перечень направлений по Международной классификации товаров и услуг. Речь идет не только о транспортных средствах и автозапчастях, но и о сферах, связанных с обслуживанием автомобилей, логистикой, ремонтом и отдельными видами финансовых услуг.

