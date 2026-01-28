Мессенджер MAX вошел в топ-5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Цифровой суверенитет, которым обладает Россия, составляет предмет национальной гордости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов. Его пользователями стали 89 миллионов человек, причем 60 миллионов используют его ежедневно. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

Кириенко подчеркнул, что во всем мире есть всего три государства, обладающих цифровым суверенитетом. Это США, Китай и теперь Россия. Цифровой суверенитет составляет предмет национальной гордости и важный аспект безопасности, отметил первый замруководителя администрации президента.

При этом, как уточнил Кириенко, Россия не изолируется от технических средств и сервисов других стран, будучи открыта для любых иностранных инструментов лишь с одним условием — уважать российских граждан, страну и законы, соблюдать нормы — тогда они смогут работать у нас без всяких ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал, что только за первые сутки открытого тестирования приложения MAX в нем появилось 1500 новых каналов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Мессенджер MAX вошел в топ-5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов
