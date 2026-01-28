Блогера Гусейна Гасанова повторно объявили в розыск
Стримера обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
Известного блогера Гусейна Гасанова повторно объявили в розыск. Предварительное расследование по его делу завершено.
Стримеру заочно предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Он пытался легализовать доходы через покупку апартаментов в Москва-Сити за 68 миллионов рублей.
Сейчас Гасанов скрывается за границей и свою вину отрицает. При этом заявляет, что якобы, не осознавал последствий своих действий.
Блогер стал популярным в интернете благодаря тому, что хвастался своей роскошной жизнью и обещал подписчикам научить их зарабатывать миллионы.
Ранее 5-tv.ru писал, что задолженность Гусейна Гасанова по ИП превысила 60 тысяч рублей. Речь идет о задолженности, зафиксированной отдельно от основного уголовного производства.
Чертановским районным судом Москвы был заочно санкционирован арест Гусейна Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Следствие установило, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. По инкриминируемой статье Гасанову грозит до семи лет лишения свободы. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
