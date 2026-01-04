Задолженность Гусейна Гасанова по ИП превысила 60 тысяч рублей

У блогера и бизнес-тренера Гусейна Гасанова, проходящего фигурантом по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей, выявили дополнительную задолженность по линии индивидуального предпринимательства. Соответствующую информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

По данным, переданным агентству ТАСС, за Гусейном Гасановым числится долг перед налоговыми органами по ИП в размере 61 510 рублей. Речь идет о задолженности, зафиксированной отдельно от основного уголовного производства.

В мае прошлого года Гусейну Гасанову заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации — по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. В рамках этого дела следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

В ноябре источники в правоохранительных структурах сообщали ТАСС, что Гасанов мог быть повторно объявлен в розыск. Это связывали с возбуждением нового уголовного дела в его отношении.

Чертановским районным судом Москвы был заочно санкционирован арест Гусейна Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Следствие установило, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. По инкриминируемой статье Гасанову грозит до семи лет лишения свободы. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

Гусейн Гасанов известен как российский видеоблогер и предприниматель, а также как автор онлайн-курсов по ведению бизнеса. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время Гасанов проживает за пределами Российской Федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.