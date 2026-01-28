В аэропортах Азии ввели усиленные меры из-за вируса Нипах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

По оценкам ВОЗ, уровень смертности зараженных достигает 70%.

Азия усилила меры для защиты от Нипах

Фото: www.globallookpress.com/Then Chih Wey

Власти Сингапура, Гонконга, Таиланда и Малайзии усилили меры в аэропортах из-за угрозы распространения из Индии вируса Нипах. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

В Индии были выявлены случаи заражения вирусом Нипах, который может распространяться от человека к человеку при близком контакте. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает болезнь, спровоцированную данным вирусом, по уровню летальности от 40% до 70%. При этом одобренных вакцин и лекарств от него нет. Препараты находятся на стадии разработки.

Чтобы избежать распространения Нипах, многие граничащие с Индией государства вводят дополнительные меры проверки прилетающих в аэропортах.

В Сингапуре и Гонконге начали проверку температуры прибывших из зараженных регионов Индии.

В Таиланде и в Малайзии выделили отдельные парковочные места для самолетов, прилетевших из мест, где были выявлены больные с Нипах. А пассажиры перед проходом иммиграционного контроля должны заполнить специальные медицинские анкеты.

Непал и Китай заявили, что осведомлены об угрозе и также усилят проверку путешественников и повысят бдительность.

