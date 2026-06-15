Боевики ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области на полигонах учебного центра „Десна“ произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов», — пишет агентство.

Мятеж был подавлен. Личный состав 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса», в котором числились зачинщики произошедшего, был переведен на полигоны недалеко от города Звягель Житомирской области.

Известно также, что в блиндажах остались лежать десятки раненых боевиков с внутренними кровотечениями. Но медицинская помощь им не оказывается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 2026 заявил о нехватке личного состава на Украине. Он отметил, что ситуация в Незалежной достигла катастрофических масштабов.

Глава государства уточнил, что ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек. Еще 20 тысяч ежемесячно дезертируют.

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