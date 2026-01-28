Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов

В Египте третьи сутки ищут российских туристов

В Египте уже третьи сутки не удается установить местонахождение двух граждан России, отправившихся на отдых и решивших самостоятельно посетить Каир. О случившемся рассказал отец одного из пропавших, его слова приводит РИА Новости.

По словам Павла Ревенко, связь с Владиславом Ревенко и Никитой Талановым оборвалась 26 января.

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в сети в городе 6 октября», — сообщил он.

Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться спустя шесть дней.

«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — отметил Ревенко.

Позднее родственники получили ответ от авиакомпании Red Sea Airlines. Перевозчик сообщил, что оба туриста не явились на обратный рейс.

