Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов
Они перестали выходить на связь и не сели на обратный рейс.
Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa
В Египте уже третьи сутки не удается установить местонахождение двух граждан России, отправившихся на отдых и решивших самостоятельно посетить Каир. О случившемся рассказал отец одного из пропавших, его слова приводит РИА Новости.
По словам Павла Ревенко, связь с Владиславом Ревенко и Никитой Талановым оборвалась 26 января.
«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в сети в городе 6 октября», — сообщил он.
Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться спустя шесть дней.
«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — отметил Ревенко.
Позднее родственники получили ответ от авиакомпании Red Sea Airlines. Перевозчик сообщил, что оба туриста не явились на обратный рейс.
