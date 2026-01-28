Рубио: новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Однако участие США все же возможно.

Что известно о новом раунде переговоров по Украине

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию планируется в двустороннем формате, при этом не исключается участие представителей Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

«На этой неделе планируются последующие переговоры в этом отношении. Двусторонние переговоры тоже возможны, с участием США, но без Стива (Уиткоффа. — Прим.ред.) и Джареда (Кушнера. — Прим.ред.)», — сказал он.

Госсекретарь уточнил, что указанные представители не будут задействованы в предстоящих контактах, даже в случае присутствия американской стороны.

Предыдущий раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Тогда делегация США выступала в роли координатора переговорного процесса. Продолжение консультаций, как ожидается, запланировано на 1 февраля. Об этом сегодня, 28 января, рассказывал ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

22:29
Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в 2026 году в Москве
22:16
Путин подчеркнул особое значение памяти о Холокосте для России
22:10
Почти 1,8 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2026 году
21:48
Рубио: новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате
21:33
В аэропортах Азии ввели усиленные меры из-за вируса Нипах
21:15
«Бандеровец?» — исполнитель роли украинского мафиози в «Брате-2» понимает причины начала спецоперации

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Ее не принимали, но любил народ»: Бузова сравнила себя с принцессой Дианой
От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026