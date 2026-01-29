Бумажные деньги дешевеют: золото бьет рекорды на фоне падения доллара

Эфирная новость 20 0

Цена металла прибавила более 300 долларов за двое суток.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

Драгоценные металлы стали лучшей инвестицией на фоне слабеющего доллара

К своим истокам возвращается и мировая экономика. В цене снова драгоценные металлы, и они — лучшее, что можно выбрать для инвестиций.

Сегодня золото достигло своего исторического максимума, прибавив всего за двое суток больше 300 долларов. Цена унции сейчас — 5350 долларов. Серебро — почти 114 долларов. Платина — 2676. У всех уверенный рост уже не первый год.

А вот бумажные деньги дешевеют. И в первую очередь это доллар. По данным Bloomberg, он уже на последнем месте в рейтинге валют стран «большой десятки». В России курс стабильно снижается вторую неделю подряд.

И вот на фоне всего этого мировые финансисты сейчас очень внимательно изучают опыт, как ни странно, Зимбабве. Там удалось совершить экономическое чудо. Гиперинфляцию с нескольких сот процентов опустили до четырех процентов, просто привязав нацвалюту к золотому запасу страны.

