СК возбудил дело после нападения боевиков на сотрудников ФСБ и МВД в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения двух местных жителей на силовиков в Карабудахкентском районе. Об этом сообщил и.о. старшего помощника руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ управления Следственного комитета в Дагестане Магомедгаджи Магомедов.

Следствие установило, что ночью 27 января двое местных жителей атаковали сотрудников ФСБ и МВД, проводивших оперативные мероприятия в Карабудахкентском районе.

Обоих злоумышленников ликвидировали ответным огнем, раненых среди силовиков и гражданских нет. На месте происшествия зафиксировали улики – автомат и пистолет, а также стреляную гильзу от выстрела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мае в Махачкале двое неизвестных открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. В перестрелке пострадали семь человек.

