Звезды за кадром: культовые герои сериалов, которых никто никогда не видел

Daily Mail: некоторых культовых персонажей сериалов никто и никогда не видел

Телевидение любит тех, кого мы видим. Но есть особая категория героев — невидимые персонажи, которые десятилетиями крали сцены, не появляясь на экране ни на секунду. Чаще всего — в комедиях, иногда — в драмах. Десять лучших из низ приводит The Guardian.

Уродливый голый парень — «Друзья»

Сосед Моники и Рэйчел, который никогда не закрывал шторы и постоянно попадал в поле зрения героев. Его обсуждали, за него переживали, его «проверяли» палкой, когда подумали, что он умер. Формально его пару раз показывали — но исключительно со спины. Легенда, и точка.

Эрика — «Конь БоДжек»

Никто не знает, кто или что она вообще такое. Все, что мы о ней знаем, — из криков мистера Пинатбаттера:

«Эрика! Кто выпустил тебя из ожогового отделения?»

«Эрика! Почему ты здесь с детским гробом?»

Чем меньше деталей, тем лучше персонаж.

Премьер-министры — «Гуща событий»

Люди, которые управляют страной, но ни разу не появляются в кадре. Мы знаем, что они трусливы, суетливы, одержимы рейтингами и катастрофически некомпетентны. В принципе, большего и не нужно.

Вера Петерсон — «Будем здоровы»

Жена Норма, о которой мы знаем все — и ничего одновременно. Она однажды появилась в кадре, но ее лицо тут же накрыл пирог. Голос Веры принадлежал реальной жене актера, что добавляло персонажу почти семейного тепла.

Кэрол — «Я — Алан Партридж»

Бывшая жена Алана, ушедшая к фитнес-инструктору. Алан регулярно вспоминает ее — особенно в состоянии опьянения, когда звонит, чтобы поиздеваться над автомобилем ее нового партнера. Любви тут нет, но обида бессмертна.

Боб Сакамано — «Сайнфелд»

Невидимый друг Крамера, который успел побывать буквально кем угодно: бизнесменом, работником фабрики, пациентом с бешенством и человеком с неудачной операцией. Его биография — чистый абсурд, и в этом ее гений.

Шеридан Бакет — «Соблюдая приличия»

Сын, которым гордится Гиацинта. Учится в университете, носит шелковые пижамы, отдыхает в дорогих местах и живет с другом по имени Таркуин. Звонит матери исключительно тогда, когда нужны деньги. Идеальный персонаж.

Миссис Коломбо — «Коломбо»

Жена, о которой говорит весь сериал, но которую мы так и не видим. Она умнее, язвительнее и, судя по описаниям, страшнее любого преступника. Да, сериал про нее существовал — но давайте сделаем вид, что нет.

Сью Маклоу — «Эта страна»

Самая громкая мать британского телевидения. Мы слышим только крики из спальни наверху — но этого более чем достаточно. Ее тирады в адрес дочери стали мемами еще до финальных титров.

Марис Крейн — «Фрейзер»

Абсолютный эталон невидимого персонажа. Мы знаем о ней все: рост, вес, аллергии, привычки, страхи и даже криминальное прошлое. И все это — без единого кадра. Если бы ее показали, магия исчезла бы.

Невидимые персонажи — это воображение зрителя, доведенное до совершенства. Каждый представляет их по-своему, и ни один актер не смог бы соответствовать этим ожиданиям.

