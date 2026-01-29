Умер чемпион мира 1974 года по спортивной акробатике Василий Скакун

|
Евгения Алешина
Уже будучи тренером, он разработал акробатическую дорожку.

Умер Василий Скакун

Фото: © РИА Новости/Игорь Уткин

На 82-м году жизни скончался чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России в Telegram-канале.

«Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!» — написано в посте.

Причина смерти его пока что неизвестна. Василий Александрович сделал неоценимый вклад в развитие акробатики. После окончания спортивной карьеры Скакун начал тренерскую карьеру. Он смог воспитать 19 абсолютных чемпионов мира.

Кроме того, Скакун получил известность изобретениями в сфере гимнастики, получил 15 авторских патентов. Его уникальная разработка — акробатическая дорожка, она стала мощным инструментом развития всей отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Народный артист СССР скончался после тяжелой болезни. Он был художественным руководителем Капеллы с 1974 года. Там отметили его вклад в отечественную музыкальную культуру, а также обширное творческое наследие.

