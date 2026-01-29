Девять пациентов дома-интерната в Кемеровской области погибли в январе 2026 года

В Кемеровской области погибли девять пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими отклонениями. Об этом сообщило Министерство труда и соцзащиты региона.

Комиссия ведомства установила, что большинство умерших — люди преклонного возраста с хроническими болезнями. В качестве причин смерти указаны сердечная недостаточность, заболевания системы кровообращения, тромбоэмболия и хроническая обструктивная болезнь легких.

При этом двое из девяти умерших, 73-летняя женщина и 19-летний мужчина, скончались после госпитализации в стационар Прокопьевской городской больницы.

Компетентные органы проведут по каждому эпизоду детальную проверку, правоохранителям уже передали информацию от сотрудников интерната. Территориальное отделение Росздравнадзора в Кузбассе также проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната.

Ранее 24 января источник «Известий» сообщил о госпитализации 46 человек из-за заболевания гриппом А в Прокопьевском доме-интернате для психически больных граждан. Локальную вспышку вируса зафиксировали с 23 по 24 января.

