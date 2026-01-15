Потерпевшими по делу о смерти детей в роддоме Новокузнецка признали их матерей

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Двум из них медицинскую помощь оказывал подозреваемый.

Кто потерпевший по делу о смертях в роддоме Новокузнецка

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Официальный статус потерпевших по уголовному делу о смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области получили девять матерей. Об этом стало известно из сообщения представителя следствия во время судебного заседания по избранию меры пресечения исполняющему обязанности заведующего отделением роддома Алексею Эмиху.

Представитель следственных органов уточнил, что все матери погибших новорожденных признаны потерпевшими, при этом двум из них медицинскую помощь оказывал сам подозреваемый.

Трагические инциденты произошли в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 Новокузнецка. Учреждение временно прекратило прием пациенток с 13 января. По официальной версии, причиной стало резкое увеличение числа заболевших респираторной инфекцией среди рожениц и медицинского персонала.

Информация о гибели девяти детей, которые умерли в стенах роддома в период новогодних праздников, появилась вскоре после этого. Указанные данные вызвали общественный резонанс и стали поводом для начала следственных действий.

Следственный комитет России подтвердил факты смерти новорожденных и возбудил уголовное дело. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень возможной вины руководства и сотрудников медицинского учреждения.

Главный врач больницы и заведующий реанимационным отделением были задержаны после трагедии в Новокузнецке. Им вменяются халатность и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Региональные органы СК и прокуратуры инициировали дополнительные проверки по данному делу 14 января.

Ранее, писал 5-tv.ru, следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
