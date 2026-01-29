Образы гостей на Неделе моды в Париже вызвали шквал критики
Образы знаменитостей оказались неприятными и скучными.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jude P; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наряды гостей на Неделе моды в Париже подверглись критике
В Париже прошла Неделя моды, и наряды некоторых гостей вызвали шквал критики. Место, которое всегда считалось законодателем стиля, на этот раз удивило странными и спорными образами.
Популярная певица Дуа Липа выбрала яркий желто-черно-красный комплект, эксперты назвали его «неприятным глазу». А вот Лорен Санчес, жена миллиардера Безоса, появилась в скучном сером костюме с меховым воротником. К тому же, едва не упала у самых дверей.
Кто-то из гостей и вовсе пришел в пижаме. В сети уже составили подборку худших нарядов этой Недели моды.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая глава французского журнала Vogue Карин Ройтфельд приняла православие. Таинство крещения она осуществила вместе со своим сыном Владимиром. Обряд состоялся в историческом соборе Александра Невского в Париже.
У Карин русские корни. Ее отец Яков родился в России и учился в Петербурге.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
92%
Нашли ошибку?